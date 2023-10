Abriendo el sector privado en Cuba: Un sueño o una realidad?

By

Con las dificultades económicas que han afectado a Cuba durante mucho tiempo, hasta la dramática disminución en el desarrollo económico provocada por la pandemia global, el gobierno cubano lucha por la necesidad de revitalizar su economía. Otra vez, ha surgido una visión audaz que busca desbloquear el potencial del sector privado en la isla.

Un aspecto clave de la transformación económica de Cuba es la creciente prominencia de las pymes, un acrónimo que significa “empresas pequeñas o medianas.” Estos tipos de negocios, propiedad de cubanos, han surgido como una fuerza vital en la nueva economía que se está desarrollando en Cuba.

“Las pymes han llenado, en cierto sentido, la necesidad productiva en la economía de Cuba”, dijo John Twichell, director de estudios Latinoamericanos de la Universidad de Miami. “La creciente influencia de las pymes en Cuba coincide con los esfuerzos intermitentes del país para alejarse de una economía dominada por el estado hacia una economía más orientada al mercado, ocurriendo gradualmente desde el final de la Guerra Fría.”

Según Twichell, empresas estatales tomaron control casi absoluto del mercado cubano después de la revolución de 1959, y ahora están subsidiadas por el Partido Comunista de China (CCP). Sin embargo, la implementación de una resolución legal en 2010 por el presidente anterior Raúl Castro, ha habido un alejamiento lento pero claro del modelo económico comunista en la isla.

Según Michael Bustamante, director de estudios cubanos en la Universidad de Miami, el fracaso de los esfuerzos para compensar las deficiencias económicas en la isla han sido especialmente prominentes en los últimos años, como lo demuestran algunas de las olas de migración más grandes desde la Revolución Cubana.

“Hemos visto números de migración absolutamente históricos en el último año y medio, 350,000 desde finales de 2021 hasta principios de 2022, y personas del departamento de estado me dicen que los números podrían llegar a 500,000 en total,” dijo Bustamante.

“Esta es una migración absolutamente histórica que nunca habíamos visto. Pero si estamos hablando de la migración abordando las políticas fundamentales, cómo podemos ignorar que la economía es parte de la causa fundamental de que los cubanos se vayan?”

Aunque los líderes de Cuba y los empresarios incipientes han empezado a trabajar con diplomáticos y líderes empresariales internacionales, como se vio en el reciente viaje del Presidente Miguel Díaz-Canel a las Naciones Unidas (ONU) y en un panel celebrado con empresarios cubanoamericanos el pasado viernes en Miami, existe escepticismo sobre las motivaciones del gobierno cubano debido a sus alianzas con Rusia y China.

En adición a estas conversaciones ha habido numerosas disensiones públicas en las interacciones del líder cubano con los Estados Unidos, como se vio con las protestas frente a la sede de la ONU en Nueva York durante la visita de Díaz-Canel y el ataque terrorista a la embajada cubana en Washington D.C. poco después de que el líder abandonara suelo americano.

“Hay quienes piensan que nosotros, como estadounidenses, no deberíamos viajar [a Cuba], no deberíamos enviar dinero, que deberíamos cortar todo contacto con ellos”, dijo Bustamante. “Mi respuesta a eso sería que hemos tenido cinco o seis décadas con ese tipo de política en vigor bajo varias administraciones, y no creo que haya resultados.”

Un punto importante de controversia en el camino de Cuba para expandir su sector privado es el debate sobre permitir que los empresarios cubanos abran cuentas bancarias en los Estados Unidos. Según el Miami Herald, la administración Biden ha avanzado en permitir que los cubanos “establezcan y accedan de forma remota a cuentas bancarias estadounidenses para realizar transacciones autorizadas.”

Históricamente, bajo el embargo, se permitía a los cubanos abrir cuentas en los Estados Unidos, pero no se les permitía acceder a esas cuentas una vez que regresaban a la isla.

“Una de las formas en que el sector privado en Cuba ha podido crecer es que algunos de estos empresarios ya tienen una cuenta bancaria fuera del país, ya sea en Estados Unidos, España o México,” dijo Bustamante. “Lo que no tengo claro es qué sistema tendrán los bancos para saber quién es la persona que intenta acceder a esta cuenta desde Cuba y desde una dirección IP determinada. Cómo saben si es un empresario o no?”

Según Bustamante y Twichell, reformar y abrir los caminos por los cuales los empresarios cubanos puedan trabajar con bancos internacionales, especialmente en los Estados Unidos, es la clave para cambiar la conversación de un teatro político a una meta realista.

“La cooperación informal entre empresarios de los Estados Unidos y Cuba ya está ocurriendo, en forma de intercambio de información y asesoramiento,” dijo Twichell. “Sin embargo, la cooperación formal tendrá que esperar a que se eliminen los obstáculos relacionados con el embargo, junto con una mayor apertura y capitalización de la economía cubana.”

A medida que las discusiones persisten sobre si este sueño de libertad empresarial se convertirá en una realidad en la isla, está cada vez más claro que se necesitarán reformas con el embargo americano para comenzar a ayudar a Cuba en este esfuerzo.

En relación con los Estados Unidos, Bustamante también señala que reformar estos caminos económicos y ayudar al crecimiento de un sector privado saludable en Cuba puede eliminar otros problemas polémicos en este país, como la inmigración y el control fronterizo.

“Creo que se puede argumentar que, de hecho, es la ausencia de presencia e involucramiento estadounidense en Cuba lo que deja al gobierno cubano con pocas opciones,” dijo Bustamante.

“El punto más importante aquí es que, si nos preocupa tanto que la frontera esté fuera de control y que los Estados Unidos realmente quiera abordar las causas fundamentales de la migración en países como Cuba, ¿cómo se justifica una política de sanciones que pone el pie en el cuello de la economía de ese país?”